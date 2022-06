Ukraina peab sõja tõttu loobuma EM-finaalturniiri korraldamisest

Euroopa võrkpalliliit olevat Melnõki sõnul küsinud, kas Ukraina suudab võõrustada järgmisel aastal EM-finaalturniiri ühe alagrupi kohtumisi, ent praeguses olukorras pole see võimalik. Tegelikult polnud Ukraina võrkpalliliidu presidendi sõnul see juba enne võimalik, kuna selleks tulnuks vähemalt üht volleareeni renoveerida.

Melnõki sõnul oli renoveerimine planeeritud tänavusse aastasse, ent sõja tõttu pole see ilmselgelt võimalik. Nõnda tuli neil suu korraldamisest puhtaks pühkida. «Aasta möödus ja me ei suutnud midagi selle jooksul ära teha. Sõja tõttu pole see enam ka lähiajal võimalik. Me küll võidame selle sõja, ent võrkpallisaalid pole kõige olulisemad asjad, mida renoveerida, kui rahu peaks naasma,» lausus Melnõk.