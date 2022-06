Kristjan Ilves saab rahulikult hingata: kahevõistlus jääb olümpiamängude võistluskavva

ROK kinnitas, et 2026. aastal võisteldakse küll Milano-Cortina mängudele, ent seda ainult meeste konkurentsis. Seega on kahevõistlus endiselt ainus spordiala, kus võistlevad ainult mehed.

Siiski ripub endiselt kahevõistluse tulevik juuksekarva otsas. Nimelt tuleb spordijuhtidel kõvasti tööd teha, et kahevõistlust populaarsemaks muuta. Samuti tuleb laiendada tipus olevate riikide arvu, kuna viimasel kolmel olümpial on medalini jõudnud ainult nelja riigi sportlased. Just neid aspekte, lisaks veel naiste kahevõistluse areng, jälgitakse kahevõistluse saatuse otsustamisel mõne aasta pärast.

«Järgmistel talimängudel 2026. aastal Milanos ja Cortinas on naiste võistluste osakaal rekordiline. Need saavad olema sooliselt kõige tasakaalustatumad olümpiamängud,» seisis ROKi teadaandes, kus avalikustati, et 47 protsenti sportlastest on 2026. aasta talimängudel naised.