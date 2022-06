GALERII ⟩ Ülipikalt võistluspausilt naasnud Kirt krooniti Eesti meistriks

«Eks ole piinlikult kaua seda starti edasi lükatud. See taastumine on olnud raske, raskem kui arvasin. Võistledagi on taas raske. Sellist võistluskogemust pole saanud 2,5 aastat. See esimene vise on... kas 80-82 m või 60-62 m. Visketunnetust ma ikkagi otsin, aga kordan, väga tore on taas stardis olla. Edasi võtan päev korraga. See [võistlus] andis kindlasti positiivset nooti juurde, et võistlusnärvi juures suutsin oma ära teha. See on olnud piinarikas teekond, aga päiksekiiri juba paistab,» sõnas Kirt võistluse järel.