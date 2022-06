Ukraina sõda agaralt toetav olümpiavõitja sai piraka preemia

Pluštšenko sõnul on tuuri eesmärk toetada riigi iluuisutajaid, kes on Ukraina sõja tõttu rahvusvahelisest spordielust välja tõrjutud. Samas on aprillis alguse saanud tuur olnud algusest peale väga poliitiliselt laetud. Näiteks on seal võimalik salvestada sõnumeid Vene sõduritele, kes rindel võitlevad. Lisaks ei ole puudu Georgi lindid ja sõja pooldajate sümboliks kujunenud Z-täht.