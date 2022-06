994-päevase võistluspausi lõpetanud Magnus Kirt: hirme ja deemoneid käis peast palju läbi

«Kui starti jõudsin ja võistlema hakkasin, oli see super! See feeling, kui lõpuks saad odaviskerajale ja julged neljandal katsel ka plaksu küsida... Väga-väga positiivne on olla tagasi võistlustules,» kirjeldas Kadriorus 994-päevase võistluspausi lõpetanud Kirt.