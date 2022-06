Selgus, millal alustavad Kontaveit ja Kanepi Wimbledoni

Kontaveit läheb esimeses ringis vastamisi ameeriklanna Bernarda Peraga (WTA 69.), kes pole varasemalt tennisväljakul kohtunud. Nende kohtumine on teise väljaku teine kohtumine. Selle eeldatav algusaeg on Eesti aja järgi umbes kell 15. Enne neid mängivad seal mehed Cameron Norrie ja Pablo Andujar.

Kanepi avaringi vastaseks on prantslanna Diane Parry (WTA 77.). Nende kohtumine on 15. väljaku teine ja see võiks samuti eeldatavalt alata umbes kell 15. Enne neid mängivad mehed Nikoloz Basilashvili ja Lukas Rosol.