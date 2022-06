Hea märk: taas Eesti rekordi jooksnud Rasmus Mägi tippvorm peaks saabuma alles MMil

«Natuke vara veel rahuloluks, aga arvan, et loogiline jätk hooajale,» võttis Mägi enesekindlalt Kadrioru staadionil toimunud jooksu kokku.

Tasemes tegi märgatava sammu Mägi edasi juba mullu, ent tänavuse hooaja algus on olnud eriti särav. Edu taga on kvaliteetne töö ja julgus kohe n-ö täiega panna.