Endine F1 juht kritiseeris Schumacheri kallal võtvat tiimipealikut

Kui möödunud hooajal polnud Schumacherile isegi ennustatud ühtegi punkti, kuna Haasi vormel oli nõnda kehva, siis tänavu on meeskond pannud kokku hea masina. Selle tõestuseks on ka Kevin Magnusseni 15 punkti.

Schumacher seevastu on teinud paar kulukat väljasõitu ning püsib endiselt punktideta. See häirib ka Haasi pealikut Günter Steinerit, kes on mitmel korral sakslast avalikult ka kritiseerinud. «Sedasi ei ole võimalik jätkata. Ta teab seda ise ka . Ta teeb liiga palju vigu ning see pole tervislik,» lausus Steiner juunis pärast Schumacheri järjekordset avariid.