Paksuks tembeldatud korvpallitäht tegi läbi jõulise kaalulanguse

21-aastane Williamson on NBA-s pallinud kolm hooaega, ent jooksnud selle ajaga väljakule ainult 85 kohtumises. Viimane hooaeg jäi tal sootuks mängimata, kuna taastus pikalt jalavigastusest, mis nõudis ka operatsiooni.

Pärast operatsiooni võttis niigi üsna raske Williamson veel kaalu juurdegi. Erakordsete eeldustega mängumees kaalus ESPNi ajakirjaniku Tim MacMahoni sõnul möödunud hooaja keskpaigas koguni 150 kg.

Pool aastat pärast MacMahoni kriitikat on Williamson end käsile võtnud. Ta avaldas sotsiaalmeedias video, kus on selgelt näha, et noormees tegi läbi jõulise kaalulanguse ning on heas löögivormis.

Tema koduklubi New Orleans Pelicans loodab, et Williamson saab nüüd probleemideta NBA-s mängida. Nad on valmis talle pakkuma ka lepingupikendust, mille väärtus koguni 170 miljonit dollarit. Ka mees ise on valmis end kõrgeimal tasemel tõestama.