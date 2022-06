Kahekordne NBA meister pani Ukraina abistamiseks enda meistrisõrmused müüki

«Ma panen enda kaks NBA meistrisõrmust oksjonile müüki. Need on mulle väga väärtuslikud, ent praegune olukord nõuab säärast käiku. Minu jaoks on kõige olulisem, et Ukraina võidaks selle sõja ja Ukraina lapsed saaksid rahulikult enda kodumaal elada,» lausus endine korvpallur.