Selgus Eesti korvpallikoondise koosseis järgmisteks MM-valikmängudeks

Koondise kodumängule on väljamüüdud 75 protsenti piletitest. Korvpalliliidu mängudirektor Henri Ausmaa on senise piletimüügiga rahul ning usub, et nädala teises pooles toimuval mängul saab Eesti rahvuskoondis joosta väljakule taas täismaja publiku ees.

Samas rõhutab Ausmaa, et kõikidel poolehoidjatel tasub Suurhalli varakult kohale tulla ning aega varuda, kuna rahvast on palju. «Tuletame meelde, et kuna mängule on tulemas palju rahvast, siis tuleb varuda tavapärasest rohkem aega ning soovitame kohale tulla varakult. Saku Suurhalli ees ja sees on avatud Eesti koondise fännitoodete pood, kus esmakordselt tulevad müüki EuroBasket 2022 finaalturniiriga seotud värsked fännitooted ning koondise uhiuus mänguvorm,» lausus ta.