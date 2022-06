Räim kaitses grupisõidus Eesti meistritiitlit

Räime sõnul ei olnud otseselt kordagi tunnet, et seekord on tema päev. «Mul olid alguses rattal tehnilised probleemid. Mõtlesin tükk aega, kas peaks ratast või jooksu vahetama, aga otsustasin riskida, sest muidu poleks gruppi enam järgi saanud,» selgitas Räim. «Kui mõnel ringil gaasi anti ja Eesti mõned konkurendid maha jäid, siis sain aru, et küpsetamise taktika, mida eelmisel aastal kasutasin, toimib ka sel aastal. Viimasel ringil, kui eestlasi jäi gruppi neli, sain aru, et olen ainuke profirattur ja loogiline oleks, et ma võidaks, kuigi teised olid ka väga tugevad. Nende boonus oli see, et nad ei pidanud sõidu esimeses pooles ees tööd tegema ja ennast kulutama. Mina käisin terve päev eest läbi ja raiskasin end. Mind poleks aga teine või kolmas koht rahuldanud, sõitsin ainult kulla peale.»