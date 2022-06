Pettunud Hyundai tiimipealik: tehasesse naastes peame intensiivse vestluse

«On ütlematagi selge, et olen ralli üldpildis pettunud. Meil kõigil on selle tulemuse tõttu mast maas. Selline on mootorisport: mõnikord võidad, mõnikord kaotad. Tuvastasime sel nädalavahetusel mitmeid probleeme ja me töötame juba nende lahendamise kallal,» ütles Hyundai tiimipealik Julien Moncet pressiteates.