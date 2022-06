Rallispets imelaps Rovanperäst: ta hakkas vist enne autoga sõitma kui käima

Meie põhjanaaber on kuue esimese ralliga noppinud neli võitu ja teeninud kolme etapi punktikatselt maksimaalsed viis silma. Sõita on küll veel seitse etappi ehk üle poole hooajast, aga Rovanperä tänavune edu on kõike muud kui juhuslik. Tiitel näib tema kaotada.