Juventus on valmis maksma miljoneid, et mängijast lahti saada

Samas vajab Juventus hädasti vaba raha uutele mängijatele palga maksmiseks. Selle palgaraha tekitamise üks võimalus on lõpetada Ramseyga leping. Itaalia meedia kirjutab, et klubi on valmis poolkaitsjale maksma lepingu aasta varem lõpetamise eest 4 miljonit eurot.