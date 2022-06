MM-tiitli suunas liikuv Kalle Rovanperä: on üsna selge, et meil on kiireim ja tugevaim auto

Rovanperä ei olnud pärast järjekordset triumfi kitsi kiitusega meeskonna suunas. «On üsna selge, et meil on kasutada tugevaim ja kiireim auto MM-sarjas,» lausus soomlane. «Mõistagi pole Keenias vaja olla kõige kiirem, aga vähemalt olime tugevaimad. Väga üllatav oli, et meil ei tekkinud ühtegi probleemi terve nädalavahetuse jooksul.»

MM-sarja liidrina jätkav Rovanperä liigub selgelt MM-tiitli suunas. Tal on punktitabelis koos 145 silma ning lähimat konkurenti edestab ta 65 punktiga. See tähendab, et ka kahe ralli katkestamise korral on ta endiselt esikohal. MM-sarja lõpuni jääb veel sõita seitse osavõistlust.