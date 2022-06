Toijala kästuses on kaks Eesti hagijat, kes peavad NBA ässa rajalt maha võtma

Toona tüüris põlvkondade vahetust läbi elanud koondist Tiit Sokk. Nüüd on kolmandat aastat pukis Jukka Toijala, kelle käe all on seni saldo Saksamaa vastu 1:0. Tõsi, kuigi taas on kavas MM-valiksarja mäng, pole tollane olukord praegusega otseselt võrreldav.