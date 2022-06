Vips pole esimene Eesti sportlane, kelle suuvärk karjäärile karuteene teeb

1999. aastal pidanuks Eesti jalgpallikoondises debüütmängu kirja saama Sergei Pareiko. Toona 22-aastane väravavaht sõnas Sõnumilehes järgmist: «Pareiko arvas, kui Eesti koondis läheb mängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu head tulemust tegema, on 50 protsenti tõenäosus, et ta pääseb koondisse. Kui meeskond läheb seda valiktsükli viimast matši mängima rohkem tulevikku silmas pidades, on selge, et väravat pannakse kaitsma keegi noortest väravavahtidest.»