Mängu eel pidutsenud Madridi Reali staar: hävitasin kõik, mida üritasin ehitada

«Heurteli ja Thompkinsi osas tegin mina otsuse. Minu ülesanne treenerina on probleemiga tegeleda. Kaks mängijat enam tiimiga ei treeni,» ütles Reali peatreener Pablo Laso vahetult pärast juhtunut.

Nüüd meenutas kevadet ka Heurtel ise. «Olnuks isekas, kui hakanuks keset play-off'i toimunut kommenteerima. Ma ei tahtnud meeskonda kahjustada. Tegin lihtsalt trenni. Mulle öeldi, et võin tiimiga uuest liituda. Lootsin, et saan finaalides korralikult mängida,» ütles kogenud 33-aastane mängujuht L'Equipe'ile.

«Läksin Ateenas mängueelsel päeval välja. See juhtus raskel hetkel, sest meeskonnal oli käsil kaotusteseeria. Hävitasin kõik, mida olin Reali-suguses suurklubis üritanud üles ehitada,» kahetses Prantsusmaaga tiitlivõistlustel erikarva medaleid võitnud Heurtel.

Samas on Heurtel pettunud, et ta ei saanud teist võimalus: «Palju asjad tunduvad mulle ebaõiglased. Ma ei oskagi mõnda asja selgitada. Olen lihtsalt kindel, et ma suutnuks tiimi aidata. Vahet pole, kas oleksin mänginud viis, kümme või 20 minutit. Tahtuks lihtsalt platsile saada.»