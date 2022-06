BLOGI JA GALERII ⟩ 2018. aasta krahh ei kordunud, ent Eesti korvpallikoondis sai Saksamaalt kindlalt lüüa

Ent tähtsaid lisandujaid on meilgi. Taas jookseb platsile Eesti praeguse aja ilmselt parim korvpallur, tsenter Maik-Kalev Kotsar, tema seljataga on ametliku debüüdi ootel Matthias Tass. Lisaks aitab tagaliini tasakaalu tuua kogenud Sten Sokk, sügavust lisab mitmekülgne ääremängija Sander Raieste.

Ent ta lisas: «Me ei taha karta, aga olgem ausad, me pole veel favoriidid. Seal on mehed, kes mängivad tasemel, kus meil pole kedagi. Mõned rotatsioonimehed mängivad samuti kõrgemal tasemel. Tugev vastane, samas meie nooremad on saanud ka paar aastat kogemust juurde.

Kindlasti on vaja korras hoida võistkondlik kaitse ja lauavõitlus. Kui sellega saame hakkama, annab see meile võimaluse võidu eest võidelda. Ütlesin meestele, et me ei saa loota 60–70-protsendilisele kolmeste tabavusele. Ka kehvemal viskeõhtul peab meile jääma võimalus.»