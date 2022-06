Kontaveit pikast Covidist: mulle öeldi, et selleks diagnoosiks on liiga vara

Tennisist Anett Kontaveit (WTA 3.) on küll öelnud, et talle meeldib väga murul mängida, kuid tõsi on ka see, et tema parim tulemus Wimbledonis on võrreldes teiste suure slämmi turniiridega kõige kehvem: ta on parimal juhul jõudnud kolmandasse ringi ehk 32 parema hulka. Tänavu piirdus eestlanna teise ringiga, kaotades Saksamaa kolmandale numbrile Jule Niemeierile (WTA 97.) 4:6, 0:6.