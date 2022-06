Rassismiskandaali sattunud endine maailmameister: ma ei kasutaks kunagi sõna, milles mind süüdistatud on

«See, mis ma ütlesin polnud läbimõeldud ja ma ei kaitse seda. Kuid ma sooviksin täpsustada, et väljend, mida kasutasin on Brasiilias portugali keeles sünonüüm sõnale «tüüp» või «inimene». Kindlasti pole ma soovinud kedagi solvata,» ütles Piquet.

«Ma ei kasutaks kunagi sõna, milles mind süüdistatud on. Ma mõistan tugevalt hukka need väited, et ma kasutasin seda sõna, et sõitjat tema nahavärvi pärast halvustada. Ma vabandan südamest kõigi ees, keda minu sõnavõtt mõjutas, kaasaarvatud Lewist, kes on suurepärane sõitja. Diskrimineerimisel pole kohta ei vormelimaailmas ega ühiskonnas,» sõnas kuninglikus vormelisarjas vahemikus 1978–1991 kihutanud mees.