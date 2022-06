Red Bullist välja visatud Jüri Vips jätkab F2-sarjas

Hitechi tiimibossi Oliver Oakesi sõnul on ta pandud keerulisse olukorda. «Ma olen teinud otsuse, et Jüri saab Hitechi meeskonnas F2-sarja hooaja lõpuni sõita. Oleme selle otsuse üle pikalt arutlenud. See, et me lubame tal hooaja Hitechi meeskonnas lõpetada annab talle võimaluse läbi tegude näidata, milline inimene ta on. Ma olen selgelt väljaöelnud, et väljendid, mida ta kasutas olid vastuvõetamatud, aga otsustasin siiski talle uue võimaluse anda,» ütles Oakes.