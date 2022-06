F2-sari mõistis Vipsi jätkamise hukka

«Pärast Jüri Vipsi kommentaare, soovime uuesti meelde tuletada, et F2 ei tolereeri rassistlikku või diskrimineerivat keelekasutust üheski keskkonnas. Hitechi otsus oli üllatav ja mitte selline, mis me oleks vastu võtnud. Me hoiame olukorral silma peal, ning veendume, et sellisel käitumisel on vastavad tagajärjed,» seisis F2 vormelisarja teadaandes.