Fännid ei mahu saali ära: Eesti ja Saksamaa mänguks avatakse Saku Suurhallis lisatribüün

Eesti meeste korvpallikoondis võõrustab homme Saku Suurhallis Saksamaad. Kuna korvpallisõprade huvi on olnud suur ja piletid on sisuliselt välja müüdud, on Eesti Korvpalliliit avamas ligi 800-kohalist lisatribüüni, vahendab basket.ee.