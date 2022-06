Verstappen rõõmustas vormelisõpru hea uudisega

Eelmisel hooajal tuli Vestappen küll maailmameistriks, kuid Netflixi ülimenukale doksarjale Drive To Survive ei andnud ta ühegi intervjuud. Seda põhjusel, et tema hinnangul mõtlevad sarja autorid oma peaga välja rivaliteete, mida tegelikult ei eksisteeri.

«Mingil hetkel võib sari vormelifänne juurde tuua, kuid ühel hetkel saab see läbi. Usun, et oleme juba selles faasis. See sari on rohkem juba nagu reality. Lisaks võtab see liiga palju aega. Mul on vaja keskenduda võidusõitmisele ning ülejäänud aja tahaks ma privaatselt olla, mitte igal võistlusnädalavahetusel pool tundi nendega rääkida,» teatas maailmameister.