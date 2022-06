EALi president Vipsi juhtumist: Red Bulli reaktsioon oli õiglane

Asmeri sõnul oli Red Bulli reaktsioon kiire ja õiglane. «Red Bull ei vaata ainult F1 tiimi, see on suur kontsern. Seal väga jälgitakse, mis Red Bulli ümber toimub. Väljendid, mis solvavad mustanahaliste ja geide kogukonda, võivad kaasa tuua suure miinuse. Ma küll spekuleerin, aga võib-olla tuli peakontorist esimene kõne, et see vend, Jüri Vips, koheselt tiimist välja visata,» rääkis Vips.

Asmeril on kahju, et kõigest paari sekundiga läks luhta aastatepikkune töö. Samas on ta veendunud, et Vipsi võidusõitjakarjäär pole veel läbi. «Peab meeles pidama, et inimestel on haugimälu. Asjad, mis täna on aktuaalsed, lähevad meelest. Kõik, kes täna sõnadega Vipsi tapavad, saavad aru, et ta tegelikult pole rassist,» lausus Asmer ja tõdes, et maailmas on teisigi sarju peale vormel 1.