Uusmeremaalane on MM-sarjas üpris kogenud sõitja. 35-aastane mees on osalenud 81 WRC-rallil, millelt on ette näidata kaheksa poodiumikohta. Ilus muinasjutt rallimaailma kõrgsarjas sai läbi 2018. aastal, kui tema koha Hyundais võttis endale üheksakordne maailmameister Sébastien Loeb. Paddon pole jonni jätnud ja on üritanud kõigest väest tippklassi autosse tagasi pääseda, kuid teda on tabanud palju halba õnne.