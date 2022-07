Vormel 1 kritiseeris sarja endise bossi väljaütlemisi Putini kohta

Vormel 1 teatas, et Ecclestone'i öeldu Putini kohta ja rassismi teemadel on kaasaegsete väärtustega teravas kontrastis, vahendas BBC.

Eksboss oli telekanalile ITV lausunud, et on Putini eest valmis hüppama kuuli ette ning et sõda Ukrainas pole tahtlik, samuti ütles, et Lewis Hamilton võiks rassismiteemast üle saada. Ecclestone võeti vormel 1 juhi kohalt maha 2017. aastal.