Kosmiline summa! Serbia pallivõlur sõlmib NBA kõigi aegade tulusaima lepingu

Jokici agendid teatasid portaalile ESPN, et Jokic ja Nuggets on leppinud kokku nn super-maks tehingu, kus viieaastase lepingupikenduse väärtus on kosmilised 270 miljonit dollarit. Kontraht hõlmab periood järgmise aasta suvest hooaja 2027/28 lõpuni.