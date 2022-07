F1 sõitja astus Vipsi kaitseks välja: kõigil peaks olema õigus saada teine võimalus

«Igasugune rassistlik kõnepruuk on lubamatu. Sõnadel on suur kaal. See kui suureks see skandaal paisunud tõestab seda. Kui see on siiras viga, siis on raske hinnata, mis on õiglane karistus. Inimesed teevad elus vigu ja ma ei usu, et kellegi karjäär peaks sellepärast lõppema. Ma arvan, et kõigil peaks olema õigus saada teine võimalus,» sõnas Norris.