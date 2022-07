Eelmisel hooajal Levadia Eesti meistriks tüürinud peatreenerid lahkuvad meeskonna juurest

Vladimir Vassiljev kirjeldas lahkumisotsust järgnevalt: «Otsus ei olnud lihtne. Võibolla 100-protsendiline otsus tuli pärast viimast Kuressaare mängu, aga oli juba õhus pärast Islandi euromängu. Me nägime, et praeguses olukorras vajab meeskond midagi uut ja see info mida jagame, ei suutnud mängijad ehk lõpuni enam vastu võtta. Kahjuks polnud viimastes mängudes piisavalt energiat. Kõik küll pingutasid, aga tulemust ei olnud ja see oli ohusignaal, et midagi peab muutuma.»

«Ma arvan see meie periood peatreeneritena oli natuke nagu muinasjutt. 2020 lõpus olime me Premium liiga liidrist maas 23 punktiga ja järgnev aasta võitsime tiitli. Arvan Eestis pole midagi sellist enne tehtud ja usun siiralt, et viisime klubi järgmisele tasemele. Näeme, et edasi on läinud noortetöö, peale on tulemas palju lubavaid noormängijaid ning usun ja loodan, et see tõus jätkub kogu klubi püramiidis,» lisas Vassiljev, kes aitab edaspidi Levadiat Jalgpallikooli ja järelkasvumeeskonna juures.

Marko Savić kommenteeris pärast tänast 3:1 võitu Tallinna Kalevi üle, et tagasiastumise otsus tehti kogu klubi huvides.

«Usun, et praegu on parim aeg treenerivahetuseks ja tegime selle otsuse, sest usume, et nii on kõigil parem edasi minna. Ma ei olnud küll valmistunud tagasiastumiseks, aga olin teinud kõik selleks, et kui mina ja Vova peatreeneritena lahkume, siis on meile hea asendaja olemas. Usun, et Ivan on antud sammuks valmis ja oleme teinud tööd nii, et peagi võiks sarnaseks vastutuseks olla valmis veel 4-5 treenerit klubi seest.»

37-aastane serblane lõpetas: «Minu jaoks polnud siin oldud aja jooksul isegi kõige olulisemad karikad. See on väga oluline, aga mitte kõige olulisem. Mul on hea näha, et klubi on sammu edasi teinud ja selle üle on suurim hea meel. Näen, et on olemas kõik eeldused selle arengu jätkuks.»