Kontaveidi seljatanud sakslannale kaotanud Ukraina tennisist: ma muutusin närviliseks, sest kodus on sõda

«Ma muutusin lihtsalt närviliseks. Ma saan ju aru, et kodus on sõda ja vahel võin ma seetõttu tugevaid emotsioone tunda. Täna ei suutnud ma neid emotsioone mängust eemale hoida,» ütles Tsurenko mängujärgsel pressikonverentsil.

«Viimaste kuude jooksul on mul olnud mitmeid päevi, kus mu mõistus ja keha pole mu sõbrad. Nii tundsin ma ka ennast täna. Ma ei suutnud ennast kontrollida. Ma arvan, et see on suure psühholoogilise koorma pärast,» tunnistas ukrainlanna.