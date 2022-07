Michael Schumacheril oli kirg, mida pidi avalikkuse eest varjama

Ferraris veedetud aja jooksul sai Schumacher enda käsutusse mitmeid Itaalia autotootja masinaid, kuid talle meeldis väga ka Porsche Carrera GT. Ta ostis selle endale 2004. aastal mänedžeri Willi Weberi abiga. Schumacheri ei peatanud tõik, et Porsche ja Ferrari on vihavaenlased.

Nüüd on too 18 aastat tagasi soetatud Carrera GT müügis. Auto oli Schumacheri omanduses neli aastat ning ta ei sõitnud sellega just kuigi palju. Neljarattalist müüva Saksamaa firma Elfesporti sõnul on läbisõit vaid 14 200 km, kuid pole teada, kui palju sellest «kuulub» Schumacherile.