Red Bulli pealik tunnistas, et Vipsi vallandamine oli karm

Red Bulli F1 tiim on sel nädalal saanud piki päid ja jalgu, sest nad ei teinud ametlikku avaldust mõistmaks hukka endise vormel 1 meistri Nelson Piquet' sõnavõttu Lewis Hamiltoni osas. Tiimipealik Christian Horner ütles, et nende arvates polnud eraldi teateks selleks vajadust, kuna Jüri Vipsi vallandamine oli piisav sõnum, et Red Bull rassismi ei salli.