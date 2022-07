Skandaal Soomes: rikkad sportlased said priske summa

Iltalehti kirjutab, et nädal tagasi avaldas haridus- ja kultuuriministeerium nimekirja 90 talisportlasest, kes said kas 20 000, 10 000 või 6000 euro suuruse stipendiumi, mis makstakse välja sularahas ja mille eesmärk on luua tingimused profispordiga tegelemiseks. Ning mis kõige parem: stipendium on maksuvaba!