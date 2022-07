Koduliiga üks ihaldatumaid eestlasi liitus Kalev/Cramoga

Jurkatamme on hiljuti meedias seostatud mitme Eesti meistriliiga klubiga: «Otsustasin liituda Kalev/Cramoga, sest see on minu jaoks samm edasi Eestis ja parim koht arenguks.

Täpsem roll meeskonnas selgub trennides, aga tahan olla kasulik igas elemendis, mis aitaks tiimi võidule. Minuga on lihtne suhelda ja läbi saada, arvan, et olen ka väljakuvälistelt hea meeskonnakaaslane.

Uuel hooajal ootan, et areneksime koos meeskonnana ja saavutaksime edu kõikides liigades, kus mängime. Kindlasti tahan õppida uutelt treeneritelt ja võistkonnakaaslastelt nii palju kui võimalik,» sõnas Jurkatamm.

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask ütles klubipoolses kommentaaris: «Taavi sobib algavaks hooajaks meie treenerite visiooni ning näeme, et tema näol on tegemist olulise lüliga meeskonnas. Taavi tõestas eelmisel hooajal, et ta on küps, kuid arenev mängumees ja valmis järgmisi samme astuma. Meie omalt poolt püüame teda sellel teekonnal toetada ja innustada.»