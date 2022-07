Meistrivööd hoidev Läti poksiäss on sõjas Venemaa poolt?

37-aastane Riiast pärit Briedis hoidus pikalt sõjateemalistest avaldustest, kuid teatas kevade alguses lakooniliselt, et on sõja vastu. Lätis, kus toetus Ukraina vastu on suur, oodatakse temalt Venemaa vastu aga tugevat hukkamõistu.

Muuhulgas pole Briedis otse öelnud, kelle poolt ta sõjas on. Korduvale pinnimisele vastas lätlane lõpuks internetis, et ta on Läti poolt.

Aastaid Lätis Briedise matše näidanud TV3 grupp otsustas firmasiseselt juba märtsis, et nad ei soovi poksija võitlusi edastada, kirjutab Sportacentrs. Nüüd Läti väljaandele läkitatud avalduses ütles grupp, et kahjuks pole Briedis sõja osas selget seisukohta avaldanud ning see on nii TV3-le kui ka nende klientidele vastuvõtmatu.