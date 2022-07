Meedia: Ronaldo esitas Manchester Unitedile ultimaatumi

Inglismaa väljaande teatel andis Ronaldo Manchester Unitedile mõista, et soovib klubi vahetada, kui neile tema eest sobilik pakkumine tuleb. Üheks jalgpalluri sooviks on mängida tuleval hooajal Meistrite liigas.

Ronaldo soov Meistrite liigas jätkata on mõistetav. Portugali koondise talisman on Euroopa tugevaimas liigas mänginud viimased 19 hooaega ning Unitedis jätkamise korral saaks see vägev seeria läbi. Ta on ka kogu liiga läbi aegade suurim väravakütt 141 väravaga.