Vipsi koha Red Bullis saab sõitja, kelle striimis tegi eestlane oma karjäärile karuteene

Huvitaval kombel on just uusmeremaalane see, kelle striimimiskeskkonna Twitchi kanali otseülekandes Vips oma karjäärile karuteene tegi, kasutades n-sõna ja tituleerides roosa geivärviks. Selle kõige tõttu vallandatigi eestlane Red Bulli noorteakadeemiast.