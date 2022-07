Škoda ülieduka ralliprojekti uusim liige ei taha latti alla lasta

Mõistagi loodab Škoda, et RS Rally2 jätkab Fabiate suurt edu ralliradadel. Nagu Tšehhi autotootja pressiteates märkis, on viimase kaheksa aasta jooksul müüdud üle 450 Fabia, millest rohkem pole rallipüramiidi tugevuselt teises klassis müüdud ühtegi mudelit. Sama aja jooksul on Fabiatega võidetud üle 1700 võistluse.