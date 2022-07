Wimbledon sai agressorriikide sportlaste tõttu suure trahvi

«Alates veebruari algusest on enamus rahvusvahelisest spordikommuunist üheskoos hukka mõistnud Putini jõhkrad kuriteod Ukrainas. Kahjuks üritavad rahvusvahelised tenniseliidud siinkohal vastuvoolu ujuda. Wimbledoni korraldajaid ja Briti tenniseliitu peaks hoopis kiitma, sest me tegime seda, mis on antud asjaolude puhul õige,» rääkis Daily Mailile kultuuri, meedia ja spordi riigisekretär Nadina Dorries.