Ronaldo ei ilmunud Manchester Unitedi treeningule

Möödunud nädalal tuli avalikkuse ette, et Ronaldo soovib Manchesteri klubist lahkuda, et mängida meeskonnas, mis võtaks osa Meistrite liigast.

Kusjuures The Athletic kirjutas, et Unitedi endine peatreener Ralf Rangnick pakkus juba jaanuaris välja, et 37-aastane portugallane rahaks tehtaks.

Kõige suuremaks takistuseks on Ronaldo lahkumise puhul tema palk, mis on umbes 580 000 eurot nädalas. Seetõttu on vähesed klubid, kes teda hetkel lubada saaksid. Meediast on käinud läbi näiteks Londoni Chelsea ja Pariisi Saint-Germaini nimed, kuid millestki kindlast veel rääkida ei saa.