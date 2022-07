Südame seiskumise üle elanud Eriksen liitub tipptiimiga

Möödunud hooajal Inglismaa kõrgliigas kuuendaks jäänud United sihtis Erikseni, kelle pooleaastane leping Brentfordiga lõppes juunis ja nüüd vahendab The Athletic, et osapooled on jõudnud suulisele kokkuleppele. 30-aastan Eriksen lööb Unitediga käed kolmeks aastaks.