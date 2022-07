Ukraina rattureid sunniti sõitma samas tiimis Putinit toetava venelannaga

Itaalias baseeruv Servetto-Makhymo-Beltrami jalgrattaklubi sundis ukrainlannasid naiste Giro D’Italial sõitma koos Potokinaga, kes toetab Venemaa sõjakuritegusid ning väidab, et ukrainlased on natsid.

«Täna me keeldusime võistluse jätkamisest ja temaga samas tiimis olemisest. Meile öeldi, et kui võistluse pooleli jätame, siis me ei saa Itaaliasse jäämiseks vajalikke dokumente. Me nõustimise sellega. Keeldusime tiimis olemast, kuni nad ennast puhastavad,» rääkis Melnõtšuk Tribunale antud kommentaaris.