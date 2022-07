Levadia lõi käed Hispaanias mänginud väravavahiga, serblasest kaitsja saadetakse kodumaale

«Meil oli vaja ühte väravavahti juurde, et treeningprotsess ja ka mängueelsed soojendused oleksid sujuvamad. Seni klubis veedetud ajaga on Lagus näidanud end heast küljest. On näha, et tal on Mart Poomi kool all – juhendab väravas palju. Eks nüüd järgnevad kuud näitavad, kas omandame tema mängijaõigused ka päriselt,» kommenteeris FCI Levadia spordidirektor Tarmo Kink.