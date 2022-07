Loebi järgmiseks WRC-etapiks on ralli, mis on Eesti autospordi ajalukku kirjutatud rasvaste tähtedega

Kreekas sõidetav Akropolise ralli on võistlejatele keeruline väljakutse, kuid Loeb on seal kolmel korral triumfeerinud ja seetõttu toimub tõenäoliselt tema järgmine sõit M-Sporti valmistatud Ford Puma Rally1 roolis just seal, vahendab Dirtfish. Midagi kindlat siiski veel paigas ei ole.

Loebi võimalikku osalemist kinnitasid portaalile ka Loebile lähedal olevad allikad. «Kreeka oleks loogiline. Ta on seal kolm korda võitnud ja see onralii, mida M-Sportil on kergem organiseerida, kui näiteks hooaja viimaseks etapiks Jaapanisse auto lennutamist,» sõnas anonüümne allikas.

Loeb on tänavu näidanud, et suudab Ford Puma roolis tipus võidelda küll. Monte Carlos noppis ta võidu ja Portugalis katkestas liidrikohalt. Juuni lõpus sõidetud Safari rallil lõpetas tema võistluse mootoririke.