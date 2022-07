Madridi Real lõpetas koostöö infarkti saanud peatreeneriga

«Pärast seda, kui meie peatreener elas mõned nädalad tagasi üle infarkti, on Madridi Real võtnud ühendust mitme südamearstiga. Kõik avaldasid, et treenerina töötamine on väga selge risk,» seisab Hispaania tippklubi teadaandes.

«Meie prioriteet on Pablo Laso tervis. Me mõistame, et teeme praeguse otsusega peatreeneri kurvaks, ent miski, isegi mitte Madridi Real pole olulisem kellegi tervisest. Kahjuks selles olukorras on riski võtmine asjatu ja pidime raske otsuse vastu võtma.»