Kadrina Karude uus peatreener tantsis end meeskonna etteotsa

48-aastane Liivak korvpallihuvilistele pikemat tutvustamist ilmselt ei vaja. Virumaaga on Eesti rahvuskoondisse kuulunud endine mängumees sidet hoidnud pidevalt, samuti on ta aastate eest kandnud virulaste korvpalli esindusmeeskonna Rakvere Markuse mänguvormi.

Korvpallitiimi mänedžer Raivo Tribuntsov Jaanus Liivaku abivalmidust imeks ei pannud ja kiitis lisaks tema pühendumust ning töökust. «Ma arvan, et tegemist on väga hea peatreeneriga, kes on tõestanud ennast mitmel pool (Liivak on juhendanud võistkondi nii Hollandis kui ka Eestis - M.M.),» tähendas ta.