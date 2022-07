Venemaal vangis olev korvpallitäht saatis USA presidendile kirja: kardan, et jään siia igaveseks

«Istun siin Venemaa vanglas, olen üksi enda mõtetega ja perekonna, abikaasa, sõprade kaitseta. Kardan, et jään siia igaveseks,» alustas Griner sõnumit Bidenile. «Hääletasin sinu poolt 2020. aastal ning ka sel korral. Usun sinusse! Mul on vabaduses veel väga palju teistele anda ja teil on võimalus mind aidata.»